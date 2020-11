Gentiloni: “Possibile sospensione del Patto di Stabilità anche nel 2022”

Il Commissario agli Affari Economici, Paolo Gentiloni, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Financial Times, sul futuro dell’economia nell’Unione Europea. “L’idea di una ripresa a V è un’illusione e non ci ho mai creduto”, queste le parole dell’ex premier, che ha parlato del 2021 e del 2022.

“La clausola di salvaguardia del Patto di Stabilità sarà in vigore per il 2021. Ma questo non significa che a gennaio 2022 tornerà il Patto di Stabilità”, ha spiegato Gentiloni. C’è la possibilità di tenere la clausola di salvaguardia sul Patto di Stabilità anche nel 2022.