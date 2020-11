Spread Btp-Bund oggi 11 novembre, stabile intorno ai 121 punti base

Lo spread di oggi 11 novembre ha aperto in maniera stabile intorno ai 121 punti base. Il rendimento dei titoli di Stato italiani è intorno allo 0,73%, in aumento rispetto ai giorni scorsi, quando aveva raggiunto lo 0,68%. Con lo spread stabile e il rendimento in aumento, è possibile che il Bund tedesco sia peggiorato, facendo rimanere lo spread intorno ai 121 punti base.

Spread Europei

Spread Valore VAR Rendimento Italia 121,7 1,86% 0,738 Austria 14,2 -0,45% -0,338 Belgio 19,6 0,70% -0,284 Finlandia 23,4 1,79% -0,138 Francia 24,5 3,89% -0,235 Grecia 131,9 -2,44% 0,84 Irlanda 32,1 -3,27% -0,158 Lituania 68 -19,29% 0,283 Malta 93,1 29,52% 0,43 Paesi Bassi 9 1,14% -0,39 Portogallo 63,5 -0,96% 0,156 Slovacchia 19 -18,67% -0,29 Slovenia 33,9 -13,82% -0,14 Spagna 67,3 3,74% 0,194

Lo spread della Grecia è calato intorno ai 131 punti base, con il rendimento dello 0,84%. I rendimenti di Austria, Francia, Irlanda e Paesi Bassi rimangono negativi.