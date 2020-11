F1, pole a sorpresa di Stroll. Secondo Verstappen, sesto Hamilton. Male le Ferrari

Le condizioni estreme nel Gran Premio di Turchia durante le qualifiche, con pioggia dal mattina, hanno portato in pole position il pilota della Racing Point, Lance Stroll. Si tratta della prima pole position in carriera per il pilota canadese, che si è preso la prima posizione davanti a Max Verstappen per tre decimi.

Terza posizione per il compagno di squadra di Stroll, Sergio Perez, mentre Lewis Hamilton ha chiuso in sesta posizione. Male le Ferrari che non riescono ad entrare nel Q2 e finiscono in 12esima e 14esima posizione.

La gara di domani partirà alle ore 11,10 su Sky Sport Uno e Sky Sport F1.