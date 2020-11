Stati Uniti, Biden vince con 306 grandi elettori. Conte sente Biden per la prima volta

Gli Stati Uniti hanno concluso le elezioni presidenziali, con gli ultimi due stati che sono assegnati dai network. Joe Biden ha vinto in Arizona e Georgia, arrivando a 306 grandi elettori. Unico candidato democratico a trionfare in Arizona dal 1996, quando Bill Clinton era stato il primo candidato democratico dal 1948 a vincere nello Stato.

Biden ha vinto in Arizona per 11 mila voti, con lo Stato che non prevede riconteggi se il risultato è superiore allo 0,1 e questo non permetterà a Trump di effettuare azioni legali.

Trump vince solo in North Carolina, con un totale di 232 grandi elettori.

Telefonata con Conte

Arrivata anche la telefonata tra Biden e Conte, che si è tenuta sui temi del virus, della ripresa economica e dell’agenda Green. Soddisfazione e cordialità da entrambe le istituzioni, che hanno comunicato la telefonata con una nota.