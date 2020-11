Amazon Black Friday, tutte le smart TV in offerta oggi

Da alcuni giorni sono state inserite in offerta diverse smart TV, tra le marche più conosciute ci sono Sharp, LG e Philips. Fino al 19 novembre ci saranno offerte giornaliere o per alcuni giorni, per l’Amazon Black Friday partito in anticipo quest’anno. Ecco tutte le offerte sulle smart TV di oggi:

Smart TV HiSense

Le smart TV di HiSense si sono diffuse negli ultimi anni grazie al rapporto qualità/prezzo, con costi più contenuti rispetto alle marche leader nel settore, mantenendo comunque una qualità visiva elevata.

Smart TV LG

LG è uno dei marchi più conosciuti per quanto riguarda le smart TV e la tecnologia in generale. Sono in offerta due modelli OLED, con una maggiore qualità nel contrasto grazie ai display superiori ai modelli LED.

Smart TV Sharp

Sharp è un marchio storico per quanto riguarda le TV, con due offerte su modelli da 40 e 55 pollici, con quest’ultimo che ha anche l’ultima tecnologia Dolby Atmos.

Smart TV Philips

Le smart TV di Philips in offerta riguardano la serie 6800, con dimensioni da 50 e 55 pollici.