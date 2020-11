Calabria, si è dimesso Zuccatelli. Ipotesi di Gaudio commissario e Gino Strada consulente

Dopo giorni di polemiche si è dimesso il commissario al Covid-19 della Sanità in Calabria, Giuseppe Zuccatelli. Nelle ultime ore aveva aperto alle dimissioni, qualora glielo avesse chiesto il Governo. La richiesta sarebbe arrivata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, come ha confermato lo stesso Zuccatelli: “Con la stessa rapidità con la quale ho accettato, mi dimetto su richiesta del ministro Speranza per il rispetto che ho nelle istituzioni”, ha dichiarato.

Ora Eugenio Gaudio, ex rettore dell’Università “La Sapienza” di Roma, potrebbe subentrare e prenderne il posto, con Gino Strada come consulente. Nei giorni scorsi era uscito il nome di Gino Strada, con un suo intervento anche sui media, critico nei confronti della gestione della questione della sua candidatura con il Governo.