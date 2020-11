Coronavirus nel mondo oggi 16 novembre, salgono i casi in Europa

Sono in crescita i casi positivi in Europa, mentre negli Stati Uniti sono 11,3 milioni i contagiati con 251 mila vittime. In India si sono raggiunte le 130 mila vittime e in Brasile 165 mila.

La Francia ha quasi raggiunto i 2 milioni di casi positivi, con oltre 44 mila morti dall’inizio dell’epidemia. L’Italia ha più vittime, oltre 45 mila secondo l’ultimo bollettino di ieri. Il Regno Unito ha 51 mila morti con 1,3 milioni di contagiati.