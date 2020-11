Coronavirus, le Regioni chiedono di ridurre i parametri per le fasce

Le regioni hanno chiesto al Governo, dopo una riunione della Conferenza delle Regioni, di modificare i parametri e indicatori del rischio attualmente in vigore. Ad oggi ci sono 21 indicatori per decidere le fasce delle regioni in Italia, mentre la richiesta è di abbassarli a cinque.

I cinque indicatori proposti sono: la percentuale dei tamponi positivi, escludendo quelli di controllo; un Rt basato sulla sorveglianza dell’Iss; il tasso di occupazione dei posti letto occupati in terapia intensiva; i posti letto totali per pazienti Covid; la capacità di tracciamento, isolamento e quarantena.

“Servono criteri chiari e trasparenti”, ha dichiarato il governatore della Liguria, Giovanni Toti.