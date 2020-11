Von der Leyen: “Pronti 6,5 miliardi per l’Italia dal fondo SURE”

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato un’altra tranche di prestiti del fondo SURE, quello ideato per finanziare le casse integrazioni durante la pandemia da coronavirus.

Ne ha dato notizia su Twitter, spiegando che l’Italia aveva già ricevuto 10 miliardi dal fondo SURE alla fine di ottobre. Il fondo SURE è uno dei componenti dei finanziamenti per la ripresa economica, di cui fa parte anche il Recovery Fund, che nella giornata di ieri si è fermato a causa del veto di Polonia ed Ungheria.