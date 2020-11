Spunta il nome di Federico D’Andrea per il ruolo di commissario della Calabria per il Covid-19. Andrebbe a prendere il posto di Eugenio Gaudio, che si è ritirato dalla corsa nella giornata di ieri, per motivi personali.

D’Andrea è stato l’uomo più vicino a Francesco Saverio Borrelli durante il periodo di Mani Pulite, finito a Milano con il sindaco Sala. Anche il centrodestra lo considera una persona di “garanzia”.