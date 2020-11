Caos Calabria, Conte: “Mi assumo responsabilità per le nomine”. Accordo Emergency-Protezione Civile

Il premier Conte ha parlato del caos in Calabria per la gestione del Covid-19, dopo le dimissioni del neo commissario Eugenio Gaudio, il terzo che rinuncia all’incarico. “Mi assumo la responsabilità per l’accaduto, ma i ministri sapevano”, ha detto Conte. Intanto firmato un accordo tra Emergency e la Protezione Civile per la gestione degli ospedali da campo.

Nei giorni scorsi si era ipotizzato un ticket Gaudio-Strada per la gestione del Covid-19 in Calabria, per la figura del commissario, dopo le dimissioni di Cotticelli e Zuccatelli.