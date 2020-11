FIFA 21 in offerta su Amazon a 39 euro per il Black Friday

Da alcuni giorni FIFA 21 è in offerta su Amazon per il Black Friday in anticipo, che sarà attivo fino alla giornata di domani 19 novembre. Al momento FIFA 21 è in offerta a 39,99 euro a questo indirizzo, con offerta anche per la versione PC.

IN OFFERTA FIFA 21 PlayStation 4 [Edizione Italiana] Uniti nella vittoria in EA SPORTS FIFA 21 per sistema PlayStation4, Xbox One e PC, con modi di giocare e mostrare il tuo stile nelle strade e negli stadi

Grazie al motore Frostbite, FIFA 21 introduce una serie di caracteristiche che aumentano il livello del gioco e ti permettono di condividere vittorie ancora entusiasmanti in VOLTA FOOTBALL e FIFA Ultimate Team, provare un gameplay realistico che premia la tua fantasia e il tuo controllo, gestire ogni momento nella modalità Carriera e godere di un'esperienza calcistica senza precedenti

Diversi modi per giocare IN OFFERTA Fifa 21- Xbox One, include upgrade per Xbox Series X Passa alla versione per console PS5 o Xbox Series X

Uniti nella vittoria in EA SPORTS FIFA 21 per sistema PlayStation4, Xbox One e PC, con modi di giocare e mostrare il tuo stile nelle strade e negli stadi

Grazie al motore Frostbite, FIFA 21 introduce una serie di caracteristiche che aumentano il livello del gioco e ti permettono di condividere vittorie ancora entusiasmanti in VOLTA FOOTBALL e FIFA Ultimate Team, provare un gameplay realistico che premia la tua fantasia e il tuo controllo, gestire ogni momento nella modalità Carriera e godere di un'esperienza calcistica senza precedenti

Diversi modi per giocare IN OFFERTA FIFA 21 - PC - Standard Nuovo annuncio. Ulteriori informazioni seguiranno

Uniti nella vittoria in EA SPORTS FIFA 21, con il motore Frostbite

Nelle strade o negli stadi, FIFA 21 mette a disposizione ancora più modi per giocare, tra cui la UEFA Champions League e la CONMEBOL Libertadores

Sono in offerta anche altri videogiochi per PS4 e PS5, con quest’ultima che sarà disponibile per la vendita dalla giornata di domani. La versione venduta di FIFA 21 sarà compatibile anche con la PS5, secondo quanto comunicato da EA Sports.