Coronavirus nel mondo oggi 19 novembre, oltre 56 milioni di casi. Aumento in Europa

Salgono i casi positivi nel mondo, che hanno superato i 56 milioni e mezzo di contagiati e 1,3 milioni di morti. Gli Stati Uniti hanno quasi 12 milioni di casi positivi, con 256 mila morti.

La Francia ha oltre 2 milioni di casi positivi, mentre le vittime sono oltre 46 mila. In Italia sono state superate le 47 mila vittime, come da bollettino di ieri. In Germania sono poco più di 13 mila i morti dall’inizio dell’epidemia.