La presidente della BCE, Christine Lagarde, ha parlato in merito all’idea uscita nei giorni scorsi, portata avanti dal presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, di cancellare il debito degli Stati.

“Il pacchetto Next Generation EU non deve avere ritardi”, questa la posizione della Lagarde. Inoltre ha sottolineato l’importanza degli investimenti per la ripresa economica: “Gli investimenti pubblici in tempi di incertezza tendono ad avere un moltiplicatore più elevato”.