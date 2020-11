PS5 su Amazon, disponibile dalle 13. Console in esaurimento, nuovi dispositivi dalle 15

Dalle 13 di oggi sono apparse le prime console PS5 in vendita su Amazon, ma su un limitato numero di prodotti, che sono subito esaurite. Secondo quanto riportato intorno alle 15 dovrebbero essere messe in vendita nuove console, tornando così disponibili.

Ecco i link per acquistarle su Amazon:

Sono due le versioni della nuova PlayStation 5 che sono disponibili in tutto il mondo, con differente prezzo a seconda del modello scelto.

Versione Standard

La versione standard è quella con disco ottico e la possibilità di avere tutte le funzionalità della nuova PS5. Il prezzo di listino è più alto, ma si possono utilizzare anche i giochi fisici, cosa non possibile con la Digital Edition.

Versione Digital Edition

Si tratta di una versione più economica della PlayStation 5, che non ha a disposizione l’unità ottica per inserire i dischi, quindi tutti i giochi dovranno essere comprati in digitale. Le prestazioni e l’hardware invece è lo stesso della versione Standard, garantendo tutte le ultime tecnologie, dall’HDR all’uscita in risoluzione 8K.