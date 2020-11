Salvini attacca Forza Italia: “Vogliono l’inciucio”. Tre parlamentari (FI) passano alla Lega

Ci sono dei movimenti in Parlamento dopo l’apertura di Forza Italia alle parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che aveva chiesto unità negli ultimi giorni. Tre parlamentari di Forza Italia sono passati alla Lega, si tratta di Laura Ravetto, Federica Zanella e Maurizio Carrara.

Salvini attacca gli alleati del centrodestra dopo l’apertura di Berlusconi alla possibilità di entrare nel Governo per la manovra di Bilancio: “A me interessano i rapporti con gli italiani. L’appello di Mattarella è alla collaborazione, non all’inciucio. Stanno parlando di posti e non di cose da fare”, ha dichiarato il leader della Lega.

Forza Italia ha messo a dispozione le sue proposte per la manovra di Bilancio. A Salvini ha risposto Antonio Tajani: “Forza Italia rimarrà all’opposizione, non è un inciucio cercare di far approvare delle proposte concrete per aiutare lavoratori ed imprese”, questa la posizione di Forza Italia.