Vaccino AstraZeneca, rivista Lancet: “Forte risposta immunitaria negli anziani”

Secondo gli ultimi dati pubblicati dalla rivista medica The Lancet sul vaccino della società AstraZeneca contro il Covid-19, ci sarebbe una forte risposta immunitaria negli anziani. Questi i primi dati che emergono dalla fase uno e fase due del vaccino.

Sono 560 i volontari sani che hanno preso alla sperimentazione in fase due, ai quali sono state somministrate due dosi del vaccino, oppure in alcuni casi un placebo. Per ora non sono stati segnalati effetti collaterali gravi.

Le persone più a rischio includono chi ha problemi di salute pregressi e chi più anziano.