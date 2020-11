Amazon, in offerta Black Friday il PlayStation Plus 12 mesi a 44 euro

Dalla giornata di oggi è stato messo in offerta l’abbonamento da 12 mesi del PlayStation Plus su Amazon per la settimana del Black Friday. È stato messo in offerta a 44,99 euro, rispetto ai 59,99 che solitamente si spendono senza sconto.

PlayStation Plus 12 mesi in promozione

A questo indirizzo c’è la pagina su Amazon dell’abbonamento da 12 mesi del PlayStation Plus. Usando il codice download si possono ottenere 12 mesi aggiuntivi sulla propria PS4 o PS5.

PlayStation Plus Abbonamento 12 Mesi | Codice download per PSN - Account italiano PlayStation Plus propone una ricchissima selezione di versioni digitali (valide esclusivamente per il download) di titoli in formato Blu-ray Disc

Come attivare il codice PS Plus

Ci sono due metodi per attivare il codice dell’abbonamento del PlayStation Plus.

Per attivare il codice download che viene fornito dopo l’acquisto bisogna andare sulla console, andando sull’icona del PlayStation Store. Poi sulla sezione “Riscatta codici” nel menu a sinistra. Successivamente si inserisce il codice e si clicca su “Continua” e verranno aggiunti 12 mesi al proprio abbonamento.

Se si è sul PlayStation Store, si può andare su: [PlayStation Store] > [Opzioni] > [Riscatta codici]

