Decreto Ristori, il Cdm slitta a questa sera. Misure per 1,4 miliardi

Slittato il Consiglio dei ministri per il decreto Ristori (ter), che si terrà questa sera alle ore 19, per stanziare misure fino a 1,4 miliardi di euro. Si tratta di nuove risorse per le attività chiuse nelle zone rosse ed arancioni, che sono state accumulate durante l’anno da miliardi stanziati ma non utilizzati.

Inoltre ci sarà la richiesta al Parlamento di un nuovo scostamento di Bilancio, che il Consiglio dei ministri proporrà per il finanziamento di un decreto Ristori quater.

Per il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, il Recovery Fund sarebbe meglio se arrivasse a febbraio: “Non siamo in ritardo, spero parta a febbraio e stop ai veti”.