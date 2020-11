Record di vendite per il libro di Obama “Una terra promessa”

Dopo pochi giorni dall’uscita in libreria, il nuovo libro dell’ex presidente americano Barack Obama è in testa alle classifiche nazionali e mondiali. La versione tradotta in italiano di “A Promised Land” sta avendo successo su Amazon, con migliaia di vendite.

All’interno ci sono episodi segreti durante il periodo della sua presidenza, con aneddoti anche di incontri con altri capi di Stato. Negli Stati Uniti ha già venduto 900 mila copie secondo Forbes.it, mentre in Italia è uscito da pochi giorni tradotto come “Una terra promessa”.

Si tratta del quarto libro di Obama, ma il primo di due libri di memorie, legate appunto alla sua storia e con episodi mai raccontati in pubblico.

Presente anche in formato Kindle a prezzo ridotto sia per la versione italiana che per quella inglese.

