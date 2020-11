Recovery Fund, Merkel: “Con veto di Ungheria e Polonia nessuna votazione del Parlamento Ue”

Si blocca il procedimento di approvazione del Recovery Fund, dopo il veto di Ungheria e Polonia delle ultime ore, le quale hanno dichiarato di non accettare le condizioni sullo stato di diritto.

La cancelliera tedesca, Angela Merkel, ha parlato in videoconferenza con i leader europei: “Questo significa che la proposta non potrà essere inviata al Parlamento Ue”, ha dichiarato al termine della riunione.

Non c’è l’approvazione del pacchetto per il 2021-2027, con il Recovery Plan che aveva al suo interno il Next Generation Eu, un piano per la ripresa da 750 miliardi di euro. L’approvazione del Consiglio europeo era arrivata a luglio.