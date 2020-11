Sondaggi politici oggi 20 novembre, balzo di Forza Italia. Calano i partiti di Governo

Secondo i sondaggi politici di oggi 20 novembre realizzati da Euromedia per la trasmissione Porta a Porta, il partito di Silvio Berlusconi ha guadagnato oltre un punto percentuale in una settimana. La vicenda legata all’entrata in maggioranza di Forza Italia, con l’appello del Presidente della Repubblica all’unità, sembra aver pagato per quanto riguarda i consensi del partito di Berlusconi.

La Lega resta il primo partito

La Lega resta il primo partito con il 23,8% dei consensi, con un calo di due decimali rispetto alla fine di ottobre. Il Partito Democratico cala di quattro decimali ed è al 19%, mentre sale il Movimento 5 Stelle al 15,5%. Alla pari Fratelli d’Italia al 15,5% dei consensi, con un calo di un decimale rispetto al mese scorso.

Sale di un punto percentuale Forza Italia, al 6,6% dei consensi. Calo di Italia Viva e Azione che scendono di un punto complessivo.