Black Friday 2020, tutti i giochi PS4 e Xbox in offerta nel weekend su Amazon

Per l’inizio della settimana del Black Friday su Amazon, sono stati inseriti nuovi giochi per PlayStation 4 e Xbox One in promozione. Si tratta di sconti corposi sul prezzo “standard” dei titoli acquistabili con copia fisica. Ci sono giochi dell’anno, come The Witcher 3, oltre a candidati di quest’anno, come Animal Crossing New Horizons e Last of Us 2.

Ci sono anche alcuni titoli per Nintendo Switch in offerta esclusiva su Amazon. Spicca il titolo per Xbox One “Gears 5” in sconto dell’80% rispetto al prezzo di listino.

Le offerte sono a tempo, potrebbero essere soggette a limitazione fino a esaurimento scorte, con alcuni titoli che sono stati già tolti dopo poche ore, come Hellblade 2.