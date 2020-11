Coronavirus nel mondo oggi 21 novembre, salgono i casi positivi in Europa

Sono in crescita i casi positivi in Europa, mentre negli Stati Uniti sono 12,2 milioni di casi dall’inizio dell’epidemia, con 260 mila morti. In Francia sono 2,1 milioni i contagiati, con 48 mila morti, mentre in Italia sono 1,3 milioni con quasi 49 mila vittime, come da bollettino di ieri.

In Germania sono 900 mila i contagiati, con 14 mila vittime, mentre in Spagna sono 42 mila i morti.