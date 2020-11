PlayStation Plus e Playstation Now (12 mesi) in sconto per il Black Friday su Amazon

Dalla giornata di ieri sono in sconto su Amazon per il Black Friday 2020 sia l’abbonamento per il PlayStation Plus, sia quello per il PlayStation Now, ad un prezzo in promozione rispetto a quello standard.

Per quanto riguarda il PlayStation Plus, è possibile utilizzare questo servizio di Sony per giocare in multiplayer sulla maggior parte dei titoli in commercio, inoltre ogni mese vengono resi gratuiti due giochi mensili per chi è abbonato.

Il servizio PlayStation Now, invece, mette a disposizione un catalogo di giochi che si può giocare in streaming sulla propria console. Significa che una volta che si è abbonati si può giocare a tutti i giochi per PS4 che sono in catalogo PS Now.

Come utilizzare il codice

Si tratta di acquisti in digitale, con l’acquisto che verrà subito fornito dopo il pagamento tramite un codice seriale. Questo codice potrà essere riscattato sul PlayStation Store cliccando su “Riscatta codice” e inserendo il numero, oppure direttamente su console PS4, andando sul menu “Riscatta codici” del PS Store.