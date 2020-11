Un uomo ha aperto il fuoco in un centro commerciale nella città di Wauwatosa, in Wisconsin. Il bilancio è di otto persone ferite, tra cui sette persone adulte ed un adolescente. Non ci sarebbero vittime, ma l’uomo sarebbe in fuga.

Un dipendente di un negozio ha riferito di aver sentito una dozzina di spari, con l’aggressore che è stato descritto come un uomo bianco tra i 20 e 30 anni. Sono subito arrivate le forze dell’ordine, con 80 agenti che hanno chiuso la zona.