Berlusconi: “Senza di noi il centrodestra non esiste”

Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, è tornato a parlare degli equilibri del centrodestra. Nella giornata di ieri Salvini aveva invocato una “Federazione” per unire tutte le forze di centrodestra, dopo aver criticato Berlusconi per l’apertura ad un “inciucio” con il Governo.

“Dobbiamo rispondere positivamente all’appello del Capo dello Stato, non si tratta di sostegno politico ad un governo che non approviamo. Ma si tratta di un dovere di responsabilità verso gli italiani e quindi siamo disponibili a dare una mano”, queste le parole di Berlusconi, che apre dunque alla possibilità di votare lo scostamento di Bilancio, dove serviranno i voti al Senato per la maggioranza assoluta.

All’interno del centrodestra il governatore del Veneto, Luca Zaia, avverte Forza Italia: “Se appoggia il Governo sarà il Big Bang”.