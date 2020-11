Coronavirus nel mondo oggi 22 novembre, salgono i casi negli Stati Uniti

Sono in crescita i casi negli Stati Uniti da Covid-19, con 12,4 milioni di contagiati e 261 mila vittime. In India sono 9 milioni i casi positivi, con 133 mila morti dall’inizio dell’epidemia. In Francia sono 2,1 milioni i casi positivi, con 48 mila morti.

In Italia sono state superate le 49 mila vittime, come da ultimo bollettino. Nel Regno Unito sono 54 mila le vittime, con 1,4 milioni di casi positivi.