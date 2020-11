Un uomo di 56 anni ha accoltellato la moglie di 62 anni e la suocera di 90 anni nel loro appartamento, nella periferia di Milano. Secondo quanto riferito dalle autorità il fatto sarebbe avvenuto questa mattina all’alba.

Le due donne sono ora in gravi condizioni all’ospedale Niguarda, con ferite all’addome ed al torace. L’uomo avrebbe poi tentato il suicidio, ma non sarebbe in gravi condizioni.