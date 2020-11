Black Friday 2020, abbonamento da 12 mesi di PlayStation Plus e Now in offerta su Amazon

L’abbonamento al servizio online del PlayStation Plus e Now è in offerta su Amazon Black Friday a 44,99 euro. Lo sconto è iniziato da alcuni giorni ed al momento è ancora disponibile.

Il PlayStation Plus è un abbonamento necessario per PS4 e PS5 per poter giocare in multiplayer online, mentre il PlayStation Now offre un catalogo di giochi per PS4 da poter giocare in streaming.

In sconto c’è il codice digitale, dunque non è necessario ricevere la card spedita, ma dopo il pagamento verrà fornito il codice da inserire nel PlayStation Store in “Riscatta Codici”. Si può riscattare sul sito web o direttamente da Console, andando nello Store e selezionando il menu a sinistra “Riscatta Codici”.