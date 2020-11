California, attacco in una chiesa a San Jose: due morti

Due persone sono morte dopo un attacco in una chiesa al centro di San Jose, in California, negli Stati Uniti. Secondo quanto è stato riferito l’aggressore è entrato in chiesa armato di coltello, attaccando diverse persone. I feriti sarebbero una decina, con due vittime registrate dalle forze dell’ordine.

La chiesa attaccata si trova vicino al campus della San Jose State University.

Secondo alcuni media locali un ragazzo di 22 anni è stato arrestato, ma la notizia non è stata confermata dalla polizia.