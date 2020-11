Coronavirus nel mondo oggi 23 novembre, salgono i casi in Europa

Sono in crescita i casi positivi in Europa, con la Francia che ha superato i 2 milioni di contagiati e 48 mila vittime. La Spagna ha un milione e mezzo di casi positivi, come anche il Regno Unito e l’Italia. Secondo l’ultimo bollettino l’Italia ha quasi raggiunto i 50 mila morti dall’inizio dell’epidemia.

Gli Stati Uniti hanno 12 milioni e mezzo di casi positivi, con 262 mila vittime, mentre in India sono 133 mila le morti.