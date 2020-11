Sondaggi politici oggi 23 novembre Quorum, scendono Lega e PD. Sale Azione di Calenda

Secondo gli ultimi sondaggi politici di oggi 23 novembre realizzati da Quorum Youtrend e pubblicati dalla trasmissione “Mezz’ora in più” su Rai Tre, scendono i due partiti maggiori, mentre sale Azione di Calenda.

Lega sotto il 24 per cento

La Lega è in calo al 23,4% rispetto alla scorsa settimana, quando si attestava vicino al 24%. Il Partito Democratico perde mezzo punto percentuale, con un consenso attuale al 20,3%. Scendono anche Fratelli d’Italia ed il Movimento 5 Stelle, rispettivamente al 15,4 e 15 per cento. Giorgia Meloni è ormai stabilmente il terzo partito in Italia, come da altri sondaggi politici.

Sale Azione al 3,2%, con una crescita di tre decimali, mentre Forza Italia e Italia Viva rimangono stabili rispetto alla precedente rilevazione.