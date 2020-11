Black Friday 2020, tutti gli smartphone Xiaomi in sconto e promozione su Amazon

Da alcuni giorni Xiaomi ha messo in vendita a prezzo scontato sul Black Friday 2020 di Amazon diversi smartphone. Ci sono diversi modelli in offerta, dal Mi 10T Lite al più economico Redmi 9C.

Xiaomi Black Friday 2020

Ci sono diversi prodotti in offerta, con sconti dal 10 al 20 per cento sul prezzo di listino. A questo indirizzo c’è la pagina ufficiale di Xiaomi per il Black Friday 2020 su Amazon.

Xiaomi Mi 10T Lite

Uno degli smartphone di Xiaomi più venduti e recensiti dagli utenti, grazie al rapporto qualità-prezzo.

Il display ha 6,67 pollici, con 6 GB di RAM ed il processore Qualcomm Snapdragon 750G, che offre le migliori prestazioni al momento.

Le fotocamere sono quattro, con il sensore principale da 64 Megapixel, oltre ad una fotocamera anteriore da 16 Megapixel.

IN OFFERTA Xiaomi Mi 10T Lite - Smartphone 6 + 64GB, DotDisplay 6,67 "FHD + , Snapdragon 750G, Quad Camera 64MP, Batteria 4820mAh, Alexa Hands-Free, Pearl Gray (Versione Ufficiale + 2 Anni di Garanzia) Mi 10T Lite è dotato di una quad camera AI da 64 MP e può scattare foto ultra grandangolari per la modalità orizzontale, verticale e macro. Mi 10T Lite è dotato di una fotocamera selfie da 16 megapixel.

Mi 10T Lite include un processore 5G Qualcomm Snapdragon 750G ad alte prestazioni e una CPU Octa-Core. Mi 10T Lite dispone anche di un sensore per le impronte montato lateralmente integrato nel pulsante di accensione / blocco, che consente di sbloccare il telefono lateralmente utilizzando la presa naturale della mano.

Mi 10T Lite è dotato di un display FHD + DotDisplay da 6,67 pollici e di un display AdaptiveSync da 120 Hz per uno scorrimento e una navigazione più fluidi. Mi 10T Lite dispone anche di un sensore per le dita montato lateralmente, che ti consente di sbloccare il telefono lateralmente utilizzando la presa naturale del tuo mano.

Mi 10T Lite include una grande batteria da 4820 mAh, per un utilizzo più prolungato del telefono senza dover ricaricare. Mi 10T Lite include NFC, che consente il pagamento senza contatto tramite Google Pay.

Mi 10T Lite si ricarica tramite USB-C e supporta la ricarica rapida fino a 33 W. Nella confezione è incluso anche un caricabatterie rapido da 33 W.

Xiaomi POCO X3

Come caratteristiche non è distante dallo Xiaomi Mi 10T Lite, ma ha una batteria più capiente, con 5.000 mAh, che garantiscono un’autonomia maggiore.

Xiaomi Redmi 9C

Uno degli smartphone Xiaomi più economici, che vede un ulteriore calo di prezzo del 23%. Ha una tripla fotocamera ed un display da 6,53 pollici. Uno dei fattori migliori di questo Redmi 9C è la batteria capiente da 5.000 mAh, che garantisce un’autonomia fino a due giorni.