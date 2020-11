Conte: “Non ci saranno vacanze sulla neve. Cercheremo di riaprire le scuole a dicembre”

Il premier Conte è intervenuto nella trasmissione “Otto e Mezzo” su La7, parlando della situazione del coronavirus in Italia e delle questioni in bilico, come quella degli impianti sciistici.

“Siamo uno stato democratico e non possiamo entrare nelle case degli italiani, ci saranno delle limitazioni legate alla socialità”, queste le parole di Conte, assicurando che lo shopping natalizio sarà consentito.

Chiusura sulle vacanze sulla neve: “Non possiamo permettercelo”. Per quanto riguarda la scuola si parla di possibili riaperture nel mese di dicembre, con la scuola secondaria che da ottobre non è in presenza.