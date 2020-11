Coronavirus, Bollettino Protezione Civile 24 novembre: oltre 23 mila casi. Record di morti (853)

I dati di oggi 24 novembre sul coronavirus in Italia sono stati forniti dalla Protezione Civile via web. Nei giorni scorsi c’è stato un calo del numero di casi positivi, come spesso accade durante il weekend per la minor capacità di elaborazione dei tamponi.

Bollettino Protezione Civile 24 novembre

Oggi sono stati registrati 853 morti, un numero record rispetto ai valori dei giorni scorsi. Il numero di tamponi effettuati è stato di 188 mila, con 23 mila casi positivi riscontrati.

I dati sul Covid-19: