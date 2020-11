Argentina, è morto Diego Armando Maradona

Secondo un lancio di agenzia in Argentina è stata comunicata la morte dell’ex calciatore Diego Armando Maradona.

Nei giorni scorsi era uscita la notizia del suo ricovero in terapia intensiva, ufficialmente per una caduta domestica. Non è stato chiarito se avesse contratto il coronavirus e le prime notizie dall’Argentina non danno maggiori informazioni.

Aveva subito un importante intervento chirurgico al cervello, ma maggiori informazioni saranno rilasciate nelle prossime ore.

AGGIORNAMENTO:

Secondo l’agenzia Clarin sarebbe morto di infarto nella giornata di oggi in Argentina.