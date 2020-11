Un’auto si è andata a scontrare contro la cancelleria di Berlino, come è stato riportato dai principali media tedeschi, come lo Spiegel. Sull’auto c’erano scritte contro la globalizzazione: “Stop all’assassinio di anziani e bambini”.

In Germania vanno avanti le proteste contro le restrizioni che sono state imposte per contenere la diffusione del coronavirus. La cancelleria di Berlino per ora non ha diffuso note ufficiali sull’accaduto.