Coronavirus, Conte in Spagna da Sanchez: “Coordinamento Ue per le misure delle festività”

Il premier Conte con la sua squadra di Governo si è recato in Spagna per un vertice con l’esecutivo spagnolo ed il premier Pedro Sanchez, per coordinarsi sulle misure anti-Covid.

I due Paesi si sono detti concordi sulle misure restrittive da adottare il prossimo mese, con la tematica degli impianti sciistici che è emersa a livello europeo, con la sola Austria che vuole tenerli aperti. “Auspico una risposta a livello europeo”, queste le parole di Conte dalla Spagna.

Inoltre Conte ha parlato della scuola, affermando che è necessario riaprirla, dopo oltre un mese di chiusura generalizzata con la didattica a distanza.