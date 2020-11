Una bambina di 10 anni è caduta ed è morta a scuola a Palermo mentre era in corso la lezione di educazione fisica. Secondo quanto riportato avrebbe battuto la testa cadendo, all’interno dell’istituto Vittorio Emanuele Orlando, in via Lussemburgo.

Non è stato reso noto se ha avuto un malore durante la lezione o se sia scivolata. I soccorsi che sono giunti all’interno della scuola non hanno potuto fare nulla.