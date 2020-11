PlayStation Plus, annunciati i giochi gratis del mese di dicembre 2020 per PS4 e PS5

Sono stati annunciati in anticipo i giochi mensili per PlayStation Plus del mese di dicembre 2020. Secondo quanto è emerso sui social network, la versione dell’Arabia Saudita del PS Plus avrebbe anticipato i nomi dei titoli che saranno gratuiti.

Si tratta di Rocket Arena e Just Cause 4, entrambi dei giochi per PlayStation 4. Inoltre ci sarà anche il gioco Worms Rumble, il quale è disponibile anche su PS5, che debutta dunque per quanto riguarda i giochi mensili gratis dopo il lancio della piattaforma dei giorni scorsi.

I giochi si potranno poi scaricare dal primo martedi del mese di dicembre, a partire dalle ore 13.

PlayStation Plus e PlayStation Now in sconto

In queste ore c’è anche uno sconto con il Black Friday di Amazon sui codici da 12 mesi per il PlayStation Plus e PlayStation Now. È possibile trovarli a 44,99 euro a questo indirizzo, con il codice che verrà fornito dopo l’acquisto e si potrà riscattare direttamente dal PlayStation Store. I 12 mesi sono cumulabili all’attuale abbonamento in vigore.