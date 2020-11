Scostamento di Bilancio, il centrodestra si astiene in commissione

Il centrodestra si è astenuto sulla relazione del governo sullo scostamento di Bilancio da 8 miliardi, in commissione congiunta Bilancio e Finanze al Senato. Il testo arriverà nella giornata di giovedì a Palazzo Madama, con Forza Italia che potrebbe votare a favore.

Per approvare il testo serve la maggioranza assoluta, cioè 161 voti, che la maggioranza potrebbe non avere e per questo si è aperto a Berlusconi.

Alla Camera durante il voto in commissione la Lega aveva votato no, Fratelli d’Italia si era astenuto e Forza Italia non aveva partecipato.