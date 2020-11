Scozia, da oggi è il primo paese a fornire gli assorbenti in maniera gratuita

La Scozia diventa il primo paese al mondo a fornire gli assorbenti in maniera gratuita ed universale. Il Parlamento ha approvato, dopo quattro anni di discussioni, il “Period Product (Free Provision Bill”, che va a regolamentare l’accesso agli assorbenti nel Paese.

Le autorità locali saranno obbligate a fornire in maniera gratuita gli assorbenti “a chiunque ne abbia bisogno”. Alla base della proposta c’è il testo della parlamentare Monica Lennon, che aveva mostrato la difficoltà di accedere agli assorbenti per il costo economico. Secondo un sondaggio nel 2017, una ragazza su 10 nel Regno Unito non poteva pagare gli assorbenti.