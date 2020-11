Aumentano gli utenti dei casinò online. Gli apporti della tecnologia

In attesa dei dati finali del 2020, pare che i mesi passati abbiano registrato un picco di accesso degli utenti verso i giochi da casinò online.

I dati relativi al mese di ottobre hanno infatti suggellato un significativo trend annuale di aumento di spesa nel settore, che attualmente supera i 100 milioni di euro (103,6, per l’esattezza), con un incremento di oltre 57 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2019.

Dal poker alla Roulette… quando a farla da padrona è anche la tecnologia

I dati ufficiali , forniti da AGIMEG, vedono il poker a torneo e il poker cash in testa alla classifica degli accessi e delle preferenze degli utenti, ma vero è che a fare da traino alla crescita della proposta online nei giochi sono anche i games da casinò, con impennate di incremento annuali le quali, negli ultimi anni, hanno raggiunto anche i 30 punti percentuali.

Un dato che, di certo, oggi come oggi, non può prescindere dalla situazione globale e dalle restrizioni legate all’emergenza sanitaria, ma che comunque, tra i fattori del successo virtuale, vede anche la crescente innovazione tecnologica dei casinò online.

Dalle slot machine ai giochi di carte come BlackJack e Baccarat, e passando per la classica Roulette, gli operatori sono infatti sempre più propensi a soluzioni tecnologiche capaci di avvicinare gli utenti a questo ampio universo, anche in versione web.

Di Roland Scheicher di Wikipedia in tedesco(Testo originale: de:Benutzer:Roland Scheicher) – Trasferito da de.wikipedia su Commons.(Testo originale: eigenes Foto), Pubblico dominio, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2181674

Un esempio sono i giochi live, proposti dai principali operatori legali (con licenza ADM, in Italia), presenti sul mercato. In pratica si tratta di tavoli da gioco che non hanno nulla da invidiare a quelli dal vivo, grazie anche al supporto tecnico di fornitori come Evolution Gaming, Playtech e NetEnt.

Semplicemente leggendo le recensioni sul casinò di Eurobet , o su altri operatori legali, si vede infatti come molta attenzione sia dedicata proprio alla presenza – o meno – di tavoli con croupier dal vivo, nonché alla funzionalità grafica, alla qualità dello streaming e al gameplay in generale, con riguardo anche rispetto alla versatilità del gioco in ambito app.

Le app legate al gioco da casinò: un trend in crescita

E proprio le app sono una delle nuove forze trainanti di questo mercato, poiché consentono un accesso al gioco anche dai dispositivi mobili, e fanno dunque leva, come anche negli altri settori, sulla flessibilità e sulla versatilità di utilizzo.

L’evoluzione di questo mercato si consolida sempre di più anche nelle partnership di settore , come quella, recentissima, tra la software House Habanero e l’app proposta dall’operatore LeoVegas, il quale includerà 70 nuovi giochi dello sviluppatore all’interno della propria offerta, da “Wild Tucks” a “Scopa”, accessibili, chiaramente, anche da app.

Le applicazioni sono, in generale, anch’esse al centro delle recensioni di settore, e gli operatori sono sotto la lente di ingrandimento degli esperti e degli appassionati anche per