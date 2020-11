Coronavirus nel mondo oggi 26 novembre, oltre 60 milioni di casi positivi

Sono in crescita i casi in Europa e negli Stati Uniti, come da bollettino della serata di ieri. PaeseCasi PositiviMortiTerapia IntensivaTamponiMondo60.151.7991.415.776103.478Stati Uniti d'America12.956.783265.94323.591184.361.379India9.222.216134.7438.944134.841.307Brasile6.121.449170.1798.31821.900.000Russia2.162.50337.5382.30073.700.000Francia2.153.81550.2374.28920.084.917Spagna1.614.12643.6682.85321.917.246UK1.538.79455.8381.48741.533.643Italia1.455.02251.3063.81620.726.180Argentina1.381.79537.4324.1483.712.880Colombia1.262.49435.6772.3766.135.966Messico1.060.152102.7392.8522.742.996Germania962.90614.9653.74226.456.866Perù952.43935.6859834.961.493Polonia909.06614.3142.0956.005.307Iran880.54245.7385.8245.871.098Sud Africa772.25221.0835465.325.631Ucraina661.85811.4921774.243.600Belgio561.80315.9381.1065.720.922Chile543.08715.1316955.118.236Iraq539.74912.0313653.319.514Indonesia506.30216.1115.420.591Czechia502.5347.4998392.953.451Olanda493.7449.0355423.893.908Turchia460.91612.6724.54317.568.973Bangladesh451.9906.4482.680.149Romania430.60510.3731.2043.939.421Filippine422.9158.2151.4495,554,475Pakistan382.8927.8031.8675,297,703Arabia Saudita355.7415.8117439.350.875