Oggi si terrà il voto sullo scostamento di Bilancio alla Camera ed al Senato, con la maggioranza assoluta che sarà necessaria per l’approvazione. Questo mette in crisi l’esecutivo per i voti in Senato, dove ne servono 161 per evitare la crisi di governo.

Nei giorni scorsi c’era stata l’apertura di Forza Italia per un possibile voto favorevole allo scostamento di Bilancio, ma dopo un vertice di centrodestra si dovrebbe andare verso l’astensione.