Black Friday 2020, ecco i prodotti più venduti ieri. Cosa rimane ancora in offerta su Amazon?

Nella giornata di ieri molti utenti si sono riversati su Amazon per approfittare del Black Friday 2020, con moltissimi prodotti in offerta, dagli smartphone ai piccoli e grandi elettrodomestici. Nonostante alcuni prodotti siano andati esauriti, molti dispositivi sono rimasti in offerta anche per il weekend che porterà al Cyber Monday.

Più Venduti del Black Friday

I dispositivi per l’assistenza vocale e la smart tv di Amazon sono stati tra i più acquistati nella giornata di ieri, oltre a quelli sulla salute e la cura della persona.

Alcuni dei prodotti più popolari su Amazon negli ultimi giorni:

Secondo le prime stime delle associazioni di settore in Italia sono stati spesi 1,5 miliardi di euro per la giornata del Black Friday, non solo su Amazon ma anche nei locali rimasti aperti in tutto il territorio.

Cosa rimane in offerta?

Ci sono ancora offerte su dispositivi elettronici per il weekend che porterà al Cyber Monday, un altro appuntamento dedicato alle promozioni nell’ultimo lunedì di novembre. Di seguito alcuni articoli sui prodotti in offerta nel weekend:

Dispositivi Smart Home (Echo Dot)

Molti dei prodotti per la casa digitale di Amazon rimangono in offerta anche nel weekend.

Aspirapolvere senza filo

Robot Aspirapolvere

Memorie SD e micro SD

Cuffie