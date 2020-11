Black Friday 2020, tutte le offerte e sconti su cuffie e auricolari su Amazon

Nonostante il Black Friday 2020 sia terminato ufficialmente alla mezzanotte di ieri, molte offerte sui prodotti che erano in promozione su Amazon sono rimasti in sconto. Ci sono molte cuffie, anche di marchi leader del settore, come Sony e Sennheiser, che mantengono le promozioni su Amazon.

Come scegliere una cuffia?

Ci sono diversi modelli di cuffia, per le esigenze più diverse. Alcuni modelli sono wireless, quindi si possono collegare con dispositivi esterni, come gli smartphone, con il bluetooth, ideali per chi fa sport. Altri modelli si trovano con il filo, anche in quelli più professionali, garantendo una qualità audio e latenza migliore.

Cancellazione del rumore

Una delle funzioni aggiuntive che alcuni modelli propongono è la cancellazione del rumore, che può essere attiva o passiva. I modelli che hanno una batteria forniscono una cancellazione del rumore attiva, cioè vanno a togliere i rumori di fondo dall’audio in ingresso.

Offerte Black Friday – Cuffie e Auricolari