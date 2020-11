Black Friday, sconto per i 12 mesi del PlayStation Plus e PlayStation Now

Sono in sconto gli abbonamenti del PlayStation Plus e PlayStation Now di Sony, due servizi online che possono essere rinnovati ad un prezzo più basso di quello standard. Entrambi gli abbonamenti da 12 mesi sono in promozione a 44,99 euro, rispetto ai 59,99 standard.

Il PlayStation Plus è il servizio online più famoso di Sony, indispensabile per giocare online, con due giochi gratis al mese (qui quelli di dicembre). Valido sia per PS4, sia per PS5.

IN OFFERTA PlayStation Plus Abbonamento 12 Mesi | Codice download per PSN - Account italiano PlayStation Plus propone una ricchissima selezione di versioni digitali (valide esclusivamente per il download) di titoli in formato Blu-ray Disc

Per quanto riguarda PlayStation Now, il servizio streaming che offre un catalogo di giochi da poter giocare gratuitamente, in offerta anche l’abbonamento 3 mesi, che a 19,99 euro potrebbe essere utile per chi si approccia al servizio.

[amazon box=”B07YNHJ1CH,B07YNJMXX3″