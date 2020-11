Lewis Hamilton è in pole position per il Gran Premio del Bahrain, davanti al compagno di squadra Valteri Bottas e il pilota olandese della Red Bull, Max Verstappen. Le Ferrari non sono riuscite ad entrare in Q3, finendo le qualifiche in 11esima e 12esima posizione.

La gara partirà domani alle ore 15,10, in diretta su Sky Sport F1 ed in differita su Tv8.